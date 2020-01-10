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Kendisini babasına şikâyet eden kişinin arabasını kundakladı

10 Ocak 2020 10:54

Adana’da bir şahıs önceden hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi tarafından babasına şikâyet edilince intikam almak için şahsın arabasını kundakladı.

Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, S.D. Mehmet Ok’un evine hırsızlık yapmak için girdi. S.D. evdeki kişiler tarafından fark edilince kaçtı. Bunun üzerine şahsı tanıyan Mehmet Ok., S.D.’yi babasına şikâyet etti.

S.D., intikam almak için Mehmet Ok’a ait otomobili park hâlindeyken içerisine lastik koyarak ateşe verdi. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çevreye güvenlik amacıyla özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri S.D.’in kaçmış olabileceği mahalle aralarında uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alırken diğer ekipleri de zanlıyı evlerin çatılarında aradı.

Arabası kundaklanan Mehmet Ok, ”Bu kişi 2-3 gün önce evime girdi hırsızlık amacıyla, benim kızımda eve girdiğini gördü. O gün arkasından koştuk yakalayamadık. Sabah evime giren kişiyi babasına şikayet ettim. Daha sonra oda geldi arabayı yaktı” dedi.

Kaçan şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.

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