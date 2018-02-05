Kendisi için hazırlanan mezarı ziyaret etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde Alaattin Akbulut (87), asker arkadaşının cenazesine katılmak için gittiği mezarlıkta, 6 ay önce kendisi için kazılan mezarı da ziyaret etti. Ameliyat sırasında nabzı durunca kendisi için mezar kazıldığını ifade eden Akbulut, "Garip bir duygu" dedi. Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Alaattin Akbulut, 6 ay önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Akbulut'un ameliyat sırasında nabzı durdu. Öldü sanılan Akbulut'un yakınları, Çengelli mahalle muhtarını telefonla arayarak gençlere mezar kazdırmasını istedi. Gençler mezarı kazdı, ancak Akbulut yeniden hayata döndürüldü. Akbulut, hastanedeki tedavisinin ardından birkaç gün sonra taburcu edildi.