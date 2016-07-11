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Kendisi hiç oynamadı ama Kuzey İrlanda taraftarı onun adıyla EURO 2016'yı salladı

11 Temmuz 2016 17:34

Portekiz'in şampiyonluğu ile sona eren EURO 2016'ya damga vuran taraftarların başında şüphesiz Kuzey İrlandalılar geliyor. İngiltere Premiere League takımlarından Wigan Athleticli bir taraftarın, 90'ların efsane şarkısı 'Freed from Desire'dan esinlenerek bestelediği tezahürat, her maçta, her sokakta ve her köşe başında söylendi. “Will Grigg’s on fire, your defense is terrified” (Will Grigg yanıyor, defansınız dehşet içinde) ifadelerinin kullanıldığı tezahüratta adı geçen Kuzey İrlandalı futbolcu Will Grigg, aynı zamanda Wigan Athletic'in de oyuncusu. Ancak Grigg, EURO 2016’da 1 dakika bile süre alamadı.

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Will Griggs on fireKuzey İrlandatezahüratEURO 2016

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