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Dublörden alevler içinde evlilik teklifi!

12 Ağustos 2020 17:50

İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash, nişanlısına evlilik teklif etti. Teklif sırasında ateşle kendini yakan Ash, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi.

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