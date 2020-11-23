"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini söyleyince...

'Halk Ekranı' isimli Youtube kanalı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz" sözlerini vatandaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demiş gibi sordu. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu demiş gibi sorulunca farklı, sözlerin aslında Erdoğan'a ait olduğunu duyunca farklı konuştular.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya il kongresinde gerçekleştirdiği konuşmasında "Kendimizi Avrupa'da görüyor geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz" demişti.

TIKLAYINIZ - Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz

Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz - Erdoğan'ın Sözlerini Kılıçdaroğlu Söylemiş Gibi Sorduk. Bakın AKPlilerden Ne Tepki Aldık!