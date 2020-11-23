T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini söyleyince...

Vatandaşlardan bazıları, sözlerin aslında Erdoğan'a ait olduğu söylenince bir önceki yanıtlarından farklı konuştular

23 Kasım 2020 12:33

'Halk Ekranı' isimli Youtube kanalı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz" sözlerini vatandaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demiş gibi sordu. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu demiş gibi sorulunca farklı, sözlerin aslında Erdoğan'a ait olduğunu duyunca farklı konuştular.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanpartisinin Kütahya il kongresinde gerçekleştirdiği konuşmasında "Kendimizi  Avrupa'da görüyor geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz" demişti. 

TIKLAYINIZ - Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz

Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz - Erdoğan'ın Sözlerini Kılıçdaroğlu Söylemiş Gibi Sorduk. Bakın AKPlilerden Ne Tepki Aldık!

 

ETİKETLER

erdoğankılıçdaroğluabmesajavrupasokak röportajıröportajhalk ekranı

Diğer Videolar

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: "Terörist ilan edildim çünkü..."

Boğaziçi öğrencilerinden rektöre Uğur Dündar göndermesi

EBA'ya giremeyen çocuklar için çanak anten, metal sini ve folyodan baz istasyonu yaptı

Baraj suyu çekildi, 2 bin yıllık tarihi köprü gün yüzüne çıktı

Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

Meral Akşener, eşini ikna etmek için yaptıklarını anlattı, Doğu Perinçek'e göndermede bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HaberTürk yazarı Yılman: Sinovac aşısının mevcut durumda sadece Türkiye’de değil...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması...

Bilal Göregen: İmamoğlu ile video çektiğim için tepki aldım...

Ziraat Bankası 1.6 milyar dolar kredi verdiği British Virgin adalarındaki...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasına ilişkin açıklama; genelge hatırlatıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24