Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon lira gelir elde edecek

Bursa'nın 70 bin nüfuslu Kestel ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Kestel Belediyesi, 5,5 milyon liralık yatırımla tamamladığı Güneş Enerji Santrali (GES) ile bütün tesislerin ve parkların elektriğini karşılayıp, fazla ürettiği elektriği UEDAŞ'a satarak, yılda 1 milyon 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Güneş Enerji Santrali'nin Kestel'in geleceği için çok önemli bir proje olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''En geç 4 yıl içerisinde kendini amorti edecek. 10 yıl devlet alım garantisi olan bu proje ile belediyemizin tüm tesislerini, ilçemizde bulunan tüm park ve bahçelerimizin elektriğini karşılıyoruz'' dedi.

Tanır, projenin hayata geçirilme süreci ve ayrıntılarını anlattı.