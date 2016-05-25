Kenan Sofuoğlu, saatte 391 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı

WSB Super Sport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu Kawasaki motoruyla saatte 391 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı. Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kazandığı sayısız zafer ve şampiyonluklarla birlikte farklı alanlarda rekor kırmaya devam ediyor. Kawasaki Puccetti takımında yarışan Kenan Sofuoğlu, geçen yıl Supersport'ta Japon takıma şampiyonluk kazandırmayı başarmıştı. Kawasaki'nin ürettiği en hızlı model olan ve 'yol uçağı' diye tabir edilen Kawasaki H2R modeline sahip olan Kenan Sofuoğlu, yeni oyuncağıyla bir dünya rekorunun da sahibi oldu. H2R ile hız rekoru kırmaya çalışan Kenan Sofuoğlu, trafiğe kapalı özel alanlarda düzenli olarak çalışmalarına başladı ve saatte 391 km'lik bir hızla H2R ile dünya üzerinde en yüksek sürate ulaşan isim oldu.