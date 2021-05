Kenan Sofuoğlu, iki yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları paylaştı

AKP Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bir buçuk yaşındaki oğlu motosiklet sürerken ona eşlik etti.

Akyazı ilçesinde bulunan ve kendine ait olan pistte çekilen görüntüleri paylaşan Sofuoğlu "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadelerini kullandı.