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Spor

Kenan Sofuoğlu, iki yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları paylaştı

14 Mart 2021 15:43

AKP Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bir buçuk yaşındaki oğlu motosiklet sürerken ona eşlik etti.

Akyazı ilçesinde bulunan ve kendine ait olan pistte çekilen görüntüleri paylaşan Sofuoğlu "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadelerini kullandı.

 

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