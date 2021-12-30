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Kemer’de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladı

Bir evin balkonuna metrelerce mesafedeki patlama korkuttu

30 Aralık 2021 17:12

Antalya’nın ‘kırmızı kod’ ile uyarı alan ilçesi Kemer’de yoğun yağış ve şiddetli fırtına elektrik tellerini aşındırarak patlamasına neden oldu.

Patlamanın yaşandığı hat üzerindeki ev ve işyerlerinde elektrik kesintisi meydana gelirken, patlama tellere metrelerce uzakta bulunan evde bulunanları korkuttu.

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde yağış ve rüzgardan dolayı aşınan elektrik telleri birbirlerine sürterek patladı. Büyük gürültü ile patlayan teller, çevrede yaşayanlar tarafından korku ve paniğe neden olurken, elektrik hattının geçtiği bölgedeki ev ve iş yerlerinde kesinti yaşandı.

Kemerrüzgarelektrik telleripatlama

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