Kemal Tahir vefatının 45'inci yılında anıldı

Fikir hayatına yeni ufuklar kazandıran ve Türk edebiyatında yerli duruşun en önemli temsilcilerinden Kemal Tahir, vefatının 45'inci yıldönümünde anıldı. Esenler Belediyesi ile Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen “Vefatının 45'inci Yılında Kemal Tahir” paneli vakfın Sultanahmet'teki merkez binasında gerçekleşti. Özcan Ünlü'nün yönettiği panele Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülper Refiğ, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Eğribel, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Özcan ve Kilis 17 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüküm katıldı. Programda, “Yorgun Savaşçı”, “Rahmet Yolları Kesti”, “Göl İnsanları”, “Bozkırdaki Çekirdek”, “Köyün Kamburu”, “Yediçınar Yaylası”, “Kelleci Memed”, “Biz Böyle Delikanlılar”, “Biz Böyle Delikanlılar” gibi büyük eserlere imza atan Kemal Tahir farklı yönleriyle anlatıldı.