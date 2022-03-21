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Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ve Fatih Ürek ile yıllar sonra ortaya çıkan videosu

Video sosyal medyada kullanıcılar tarafından ilgi gördü

21 Mart 2022 13:12

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın yıllar sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sunal'ın, oğlu Ali Sunal ve şarkıcı Fatih Ürek ile Grup Laçin'in “Bekar Gezelim” şarkısında dans ettiği video sosyal medyada kullanıcılar tarafından ilgi gördü. 

İlk olarak Magazin Park isimli sayfada yer alan videoyu paylaşan şarkıcı Fatih Ürek, o anları “Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. saygıyla sevgiyle Kemal Sunal" notuyla paylaştı.

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