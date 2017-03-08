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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlık anayasasını okumamışsınız" eleştirisine yanıt

08 Mart 2017 20:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'ya gelişinde TEM Otoyolu Arifiye gişeleri çıkışında karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu buradan Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şehit Ömer Akkuş'un babası Mahmut ve annesi Ayşe Akkuş'a başsağlığı dileğinde bulundu. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun TEM otoyolu Arifiye gişelerinde karşılanışı sırasında Yakup Çoruh adlı bir kişi yanına yaklaşarak, "Atatürk'ün, büyük liderin partisinin genel başkanı hoş geldiniz Sakarya'mıza. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini sayabilecek misiniz efendim? Bir ikincisi de oylanacak olan anayasanın 18 maddesinin 8'inci maddesinde başbakanın olmadığını araştırırsanız görürsünüz efendim" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanma. Bir şey söyleyebilir miyim? Başbakanlık zaten yok. Oradaki açıklama şu; Ben size şunu söyleyeyim. Diyelim ki seçimler oldu. Bir parti çoğunluğu sağladı parlamentoda. Normalde bugünkü şartlarda onun başkanının başbakan olması lazım. Bugünkü şartlarda öyle olması lazım. Şimdi diyelim ki ilk seçimde yüzde 51'i tutamadı. İkinci seçime gidiyoruz, başkan için yüzde 51'le partide çoğunluğu değil, bir başka kişi başkan seçildi, mümkün mü? Olabilir. O zaman mecliste çoğunluğu olan partiyle başkan uyumlu çalışabilir mi?" dedi. Gürsel Tekin ise, "Sen de onlara şunu sor, deyin ki, 'Yahu bir ülkenin Bakanlar Kurulu'nun 3'te 1'i ülkeyi soydu, bunlara neden hesap sormadınız?' bu soruyu sorarsan seni kutlayacağım" dedi.

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