CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’da yanan ağaçların arasında, yeşillenen bir ağacı kendi cep telefonuyla fotoğraflayarak, “Doğa kendisini yeniliyor, güçlü. Biz de güçlü olmak zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’da yanan yerleri incelemeyi Marmaris’in Osmaniye Mahallesi’nde sürdürdü. Kılıçdaroğlu, yanmış ağaçların arasında girerek, yeşeren bir ağacın fotoğrafını çekti. Kılıçdaroğlu, “Doğa kendisini yeniliyor, güçlü. Biz de güçlü olmak zorundayız” dedi. Kaynak: ANKA