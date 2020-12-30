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Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer okulunda anıldı

Sözer, öğretim görevlisi olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrencileri ve meslektaşlarınca anıldı

30 Aralık 2020 13:03

T24 Haber Merkezi

İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen Aylin Sözer, öğretim görevlisi olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrencileri ve meslektaşlarınca anıldı.

Sözer için düzenlenen anma etkinliğinde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli, "Asla telafi edilemeyecek, hepimizi üzüntüye gark eden, elimizi kolumuzu bağlayan, çaresiz bırakan elim bir kayıpla karşı karşıya kaldık. Varlığıyla bize güç katan, dokunduğu her noktaya güzellik ve sevgisini ekleyen, tükenmek bilmeyen enerjisiyle Türkiye'nin hemen her ilinde eğitimler veren, eğitim camiamızın ve öğrencilerimizin göz bebeği, eğitimin gönülden gönüle köprü olduğuna inanan ve bunu uygulayan bir hocamızı kaybettik" ifadelerini kullandı. 

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