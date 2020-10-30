Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti

Bursa'da yoldan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen sürücü durmadan yoluna devam etti. Yaralı kedi can çekişerek hayatını kaybetti. Kimsenin müdahale etmediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan kediyi yoldan geçen sürücü, aracıyla ezdi. Sonrasında sürücü durmadan yoluna devam etti. Bir vatandaşın tepkisine rağmen durmayan sürücü gözden kayboldu. Yaralı kedi ise can çekişerek hayatını kaybetti. O sırada kimsenin yardım etmediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.