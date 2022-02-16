Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı; ikinci siparişinde motosikleti çaldı

Hırsızlığın yaşandığı işletmede yetkili olan Turhan Polat, “Şahıs sabah 11.30 sıralarında iş başvurusunda bulundu. Kendisinden bazı evraklar istedik. Nüfus cüzdanının ve ehliyetinin evde olduğunu söyledi. Nüfus kayıt örneğini verdi. İşe başlattık. İlk gelen sipariş yakın bir yer olduğu için yürüyerek gitmesini söyledik. Motor istedi, vermedik. İkinci sipariş geldiğinde mesafe uzak olduğu için motoru verdik. Siparişi götürürken yanına POS cihazını da aldı. Gitti. Aradan baya bir süre geçti. Müşteri, siparişinin gelmediğini söyledi. Biz GPS'e baktığımız zaman motorun Avcılar Parseller'de bir motor tamircisinde olduğunu fark ettik. Sinyal orada kesildi. Tamirciye gittiğimiz zaman oradaki şahıs, ‘buraya geldi, fakat aynasını sıktırdı' dedi. Hırsız, Esenyurt'ta farklı bir iş yerinde yine aynı yöntemle sabah iş başı yapıp, siparişe giderken motoru çalmış. Son zamanlarda Esenyurt'ta bu şikayetlerin yoğunlaştığını duyuyoruz. Bunlara önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA