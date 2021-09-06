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Kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralı eşi çıktı

Motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı

06 Eylül 2021 10:33

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir motosiklet yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın yaralandı. Kazayı uzaktan görüp 112'den telefonla yardım isteyen Ali Sural, kazada yaralanan kişinin eşi Deniz Sural olduğunu öğrendi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu öğrenilen  motosiklet sürücüsü S.Ü. o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural’a çarptı. Sural’a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.

Kazada; motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı.

Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deniz Sural’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 112 Acil Yardım ambulansının Gömeç ilçesinden olay yerine ulaşması nedeniyle yarım saat gecikmeli gelmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Kazayı uzaktan görüp, 112 acil yardım hattını arayan Deniz Sural’ın eşi Ali Sural ise kazazedenin eşi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

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