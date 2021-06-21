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Spor

Kazandığını sanarak yavaşladı; yarışı son anda böyle kaybetti

Yarışı kazandığını düşünüp bitiş çizgisine metreler kala yavaşladı

21 Haziran 2021 15:18

İspanya’da bir atlet, bitiş çizgisine metreler kala yarışı kazandığını zannederek yavaşladı ancak başka bir atlet onu son anda geçerek birinci oldu.

ispanyaatletyarış

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