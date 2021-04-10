Kazada yaralanan TBMM İdari Amiri Ali Şahin o anları anlattı

TBMM İdari Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, kar ve tipi nedeniyle Niğde’de kaza yaptı. Şahin, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde 8 araç ve tırların da olduğu zincirleme kazaya karıştı.

Niğde’de polis, 112 Acil ve AFAD ekipleri kaza yerine ulaşılarak Milletvekili Ali Şahin’le birlikte 5 yaralıyı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Milletvekili Şahin’in ve danışmanın durumumun iyi olduğu bildirilirken Şahin'in elinde ve bacağında çatlaklar olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan TBMM İdari Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'i İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek hastanede ziyaret etti.

Şahin, kendisini ziyaret edenlere kaza anını anlattı.