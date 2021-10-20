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Kazada yaralanan motosikletliyi yoldan geçen sağlıkçı hayata döndürdü

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat devam ediyor

20 Ekim 2021 20:26

Bursa'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsünü yoldan geçen sağlıkçı kalp masajıyla hayata döndürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendi. Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

bursakaza

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