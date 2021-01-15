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Kazada yanarak hayatını kaybeden sürücü, eski milletvekilinin oğlu çıktı

15 Ocak 2021 12:38

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün, eski milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç olduğu öğrenildi.

Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada 06 M 2828 plakalı otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz'ın kullandığı 52 ZA 335 plakalı otobüs yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı. Kaza sonucu aracında sıkışan ve alevlerin etkisiyle patlayan araçta can veren Melih Koç’un (37), Demokratik Sol Parti (DSP) 20. Dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Melih Koç’un cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Koç’un cenazesi DNA yapılmak üzere otopsiye gönderileceği öğrenildi.

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