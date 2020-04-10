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Kaza yapan alkollü sürücü, kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

10 Nisan 2020 11:52

Denizli’de kaza yapan alkollü sürücü polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı. 

Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir eden B.Ş. refüjde bulunan ağaca çarparak savruldu. Araçtan yara almadan kurtulan B.Ş.'nin kaza yaptığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar edildiğini öğrenen alkollü sürücü alkol şişesini de yanına alarak kaçmaya çalıştı. Bir evin bahçe duvarından atladığı sırada düşerek yere yığılan B.Ş. burada yardım bekledi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. 

Polis olayla ilgili araştırma başlattı. 

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