Kaza sonrası taşlı sopalı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası minibüs şoförü ve arkadaşı, kamyonet sürücüsüne "Ne acelen var" diyerek saldırdı. Yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden içi yolcu minibüsü ile ara sokağa girmek isteyen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bu sırada minibüsünde hasar olan sürücü ile arkadaşı kamyonet sürücüsüyle tartışmaya başladı.

“Ne acelen var?”

Tartışma sonrasında minibüs sürücüsü kamyonet sürücüsünün "Benim de acelem var" sözüne öfkelenerek "Ne acelen var" dedi ve kamyonet sürücüsüne vurmaya başladı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine trafik ekibi gelerek kaza tutanağı düzenledi. Kamyonet ve minibüs sürücüleri ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.