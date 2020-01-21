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Kayyım tarafından sözleşmeleri feshedilen sanatçılardan Amed Şehir Tiyatrosu için dayanışma çağrısı

21 Ocak 2020 11:32

Diyabakır Büyükşehir Belediyesi'ne 2016 yılında atanan kayyım döneminde sözleşmeleri feshedilen tiyatrocular kendi imkanları ile kurdukları Amed Şehir Tiyatrosu için dayanışma kampanyası başlattı. Kayyım sonrası dönemde kurdukları 82 koltuklu tiyatronun yetersizliğine dikkat çeken sanatçılar, yoğun seyirci talebi karşısında daha büyük bir kültür sanat mekanına ihtiyaç duyduklarını belirterek destek kampanyası başlattı. 
 
Kendi imkanları ile 540 metrekarelik bir mekan kiralayan sanatçılar, burada 160 kişilik tiyatro ve sinema salonu, 70 metrekarelik bir sahne, aynı salonun hareketli duvarı açıldığında 200 kişilik konser alanı, 75 metrekarelik sergi alanı ve yine 45 metrekarelik bir workshop alanı yaratmayı planlıyor. 
 
İnşaatına başlanan bu mekanı kendi olanakları ile tamamlamaya maddi güçleri yetmeyen oyuncular, projeyi tamamlamak için dayanışma kampanyası başlattı. 
 
 
 
 
 
 

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