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Kayınvalidesini boğarak öldürüp betona gömdü!

Zanlı, kayıncalidesini öldürdükten sonra gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi

20 Ağustos 2020 15:45

Kilis’te bir kişi, kayınvalidesini altınları için boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdü. 

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki A.E.H’nin ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A. E.H'nin damadı şüpheli M.E.A.’yı gözaltına aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 kalı binanın zemin katına gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine, Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan ve polisler tarafından zanlı çapraz sorgula alındı.

M.E.A'nın kayınvalidesini öldürdükten sonra gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü, A.E.H'nın bileziklerini aldığı belirlendi. Bileziklerin bir kısmını satan zanlının çaldığı altın ve paralar sakladığı yerde bulundu. İfadesi tamamlanan zanlı çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden getirildikten sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

 

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