Kaygı, 12 Mayıs'ta vizyona giriyor

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini ise İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştiren Kaygı'dan fragman yayınlandı. Ceylan Özgün Özçelik'in, dünya prömiyerini Berlinale'de yapılan ilk uzun metraj filmi Kaygı'nın Türkiye vizyon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 12 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan filmden bir de fragman yayınlandı. Algı Eke'nin, bir haber kanalında kurgucu olarak çalışan ve tekrarlayan kâbusları sonucu derin bir şüpheye düşen Hasret'i canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Özgür Çevik, Kadir Çermik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak gibi isimler yer alıyor.