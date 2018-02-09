16 Mart'ta vizyona girecek Kaybedenler Kulübü: Yolda'nın fragmanı yayınlandı. Tolga Örnek'in yönetmenliğindeki 2011 yapımı ilk filmin senaryosunu yazan Mehmet Ada Öztekin‘in bu kez hem senarist hem de yönetmen olarak karşımıza çıkacağı Kaybedenler Kulübü: Yolda‘nın başrolünü ilk filmde olduğu gibi Nejat İşler ve Yiğit Özşener ikilisi paylaşıyor. Filmin konusu ise şöyle: Kaan ve Mete Olimpos'ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun iki beklenmedik misafiri daha olacaktır. İstanbul'a doğru ilerlerken, hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir…