Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi ve Kürşat Bozkır akordiyon ve nagara çalarak, dağın zirvesinden indiler.

Amaçlarının Yalnızçam Kayak Merkezi’ni tanıtmak olduğunu söyleyen Tanrıverdi, “Böyle bir doğada, bol oksijenli bir manzarada müzik eşliğinde kayak yaptık. Yayla yolu pistinden sazlı-sözlü iniş çok güzel ve eğlenceli oldu. Orman manzarası eşliğinde güzel ve farklı tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu eşsiz güzellikteki Yalnızçam Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.