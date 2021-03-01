T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler

01 Mart 2021 11:23

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi ve Kürşat Bozkır akordiyon ve nagara çalarak, dağın zirvesinden indiler.

Amaçlarının Yalnızçam Kayak Merkezi’ni tanıtmak olduğunu söyleyen Tanrıverdi, “Böyle bir doğada, bol oksijenli bir manzarada müzik eşliğinde kayak yaptık. Yayla yolu pistinden sazlı-sözlü iniş çok güzel ve eğlenceli oldu. Orman manzarası eşliğinde güzel ve farklı tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu eşsiz güzellikteki Yalnızçam Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.

 

 

Ardahan Yalnızçam Kayak MerkeziKayarken enstrüman çaldılarCansel TanrıverdiKürşat Bozkır

Diğer Videolar

Sokak röportajından: "İş yok; bisikletten başka bir şeyim yok ama Erdoğan’dan başkasına oy vermem"

Rüzgârın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma"

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara “128 milyar dolar” tepkisi: Çok ah aldınız çok!

CHP'li Başarır paylaştı: "Vatandaş saatlerdir aşı bekliyor”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salih Gergerlioğlu'ndan AYM'ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu 68. madde uyarınca...

Babacan'dan ittifak açıklaması: İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle...

Hilal Kaplan: Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda Başbakanlıkta kalmak...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Mal varlığı dondurulanlar arasında Adil Öksüz...

Sözcü yazarı Çölaşan'dan Hürriyet yazarı Özkök'e: Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24