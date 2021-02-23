Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı: "Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşüp hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal ile onu 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Eşini kayalıklardan attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın Semra Aysal’ı hayatını kaybettiği kayalıklara götürdüğü görülen görüntülerde, bir kişinin "Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak" diyerek tepki verdiği duyuluyor.

'400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya itildi' iddiası

2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir’e ardından ise Muğla’ya giden 7 aylık hamile Semra Aysal ve eşi Hakan Aysal, tatillerinin son gününde Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi’ne gitti. Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ölümünü şüpheli bulan aile, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal’ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık Hakan Aysal hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklandı. Hakkında dava açılan Aysal, 11 Şubat’ta yargılanmaya başlandı. Davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla yargılanan Hakan Aysal, suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 6 Nisan 2021 tarihine ertelendi.