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Kavga eden gençleri ayıran polisten sosyal mesafe cezası

10 Nisan 2020 11:30

Antalya'da parkta kavga eden iki gence, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan parkta  iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis iki tarafı da sakinleştirerek, birbirlerinden uzaklaştırdı.

Ancak polisin müdahalesine rağmen iki genç, birbirlerine küfür etmeye devam etti. Güçlükle sakinleştiren gençler, polis araçlarına alındı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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