Katy Perry tavuk yerken boğuluyordu

Şarkıcı Katy Perry, yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı bir sabah programında neredeyse boğuluyordu. Geride bıraktığımız perşembe günü Japonya'da yayınlanan bir sabah programına konuk olan 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Katy Perry, programın içinde olan bir yemek yarışmasını denemek isteyince olan oldu. Önüne kutular içinde çok sayıda tavuk eti gelen Perry, bunları hızlı bir şekilde yemeye başladı. Program sunucularının yavaş yemesi yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Katy abartılı hareketlerle tam yedi parça tavuğu ağzına doldurdu ancak bunları yemeyi başaramadı.