Katy Perry'den dezenfektan kostümlü sosyal mesaj

Katy Perry, jüri üyesi olduğu müzik yarışması programında, el dezenfektanı kılığına girerek mesaj verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Koronavirüs'ten korunmak için el yıkamanın önemine dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. American Idol’ün evden yapılan çekimlerinde dezenfektan kostümü giyen Perry, '"Katy Perry burada, güvende kalmanızı ve ellerinizi yıkamanızı hatırlatırken American Idol’un daha önce hiç olmadığı kadar yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor" dedi.