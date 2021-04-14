Kastomonu'da itfaiye, CHP il binasına asılan "256 kağadın yarısını nittiniz?" afişine yetişemedi; yeni araç istendi!

Kastamonu CHP il binasına asılan "256 kağadın yarısını nittiniz?" afişini indirmek için gelen itfaiye aracı binaya yetişemeyince yeni araç istendi. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, çektiği videoda "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nda rezervleriyle ilgili iddiaya dikkat çekmek için tüm Türkiye'de CHP tarafından astırılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin kaldırılması sonrası Kastamonu'da asılan yeni afiş "256 kağadın yarısını nittiniz?" oldu. Ancak bu afiş için de Kastamonu itfaiyesi, bir araç görevlendirdi. Ancak araç il binasına yetişemeyince yeni bir araç gelmesi istendi.

O anları paylaşan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.