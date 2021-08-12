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Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

12 Ağustos 2021 12:01

Kastamonu’da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde bir kadının İmam Hatip Lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım bekledi.

Dün sabah saatlerinde Kastamonu’da etkili olan yağış beraberinde sel ve taşkınları getirmişti. Yaşanan sel felaketi Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı. Çekilen görüntülerde yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp hurdaya döndüğü de görüldü.

Çekilen görüntüler arasında sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda mahsur kaldığı da görüldü.

TIKLAYIN - Batı Karadeniz'de sel: Kastamonu'da 6 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da bir kişi kayıp

 

Kastamonusel felaketiokul camında kurtarılmayı bekeleyen kadın

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