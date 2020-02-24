Markete giren silahlı soyguncu ile kasiyer arasındaki arbede güvenlik kamerasında

İzmir’in Buca ilçesinde bir markette yaşanan silahlı soygun girişimi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Fırat Mahallesi’nde bulunan bir markette gerçekleşen olayda, yüzünü gizleyen bir şahıs soygun yapmak için markete girerek ürün aldıktan sonra kasaya yöneldi. Daha sonra kasiyerin arkasına geçerek silahını doğrultan soyguncu, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi. Silahı gören kasiyer, soyguncuya karşı direnince ikili arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Arbedenin ardından paniğe kapılan soyguncu hızla koşarak kayıplara karıştı. Market şubesinde yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.











