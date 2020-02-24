T24 LogoT24 Logo
Haberler

Markete giren silahlı soyguncu ile kasiyer arasındaki arbede güvenlik kamerasında

24 Şubat 2020 15:53

İzmir’in Buca ilçesinde bir markette yaşanan silahlı soygun girişimi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Fırat Mahallesi’nde bulunan bir markette gerçekleşen olayda, yüzünü gizleyen bir şahıs soygun yapmak için markete girerek ürün aldıktan sonra kasaya yöneldi. Daha sonra kasiyerin arkasına geçerek silahını doğrultan soyguncu, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi.  Silahı gören kasiyer, soyguncuya karşı direnince ikili arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Arbedenin ardından paniğe kapılan soyguncu hızla koşarak kayıplara karıştı. Market şubesinde yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. 





ETİKETLER

İzmirBucamarketsilahlı soygun girişimikasiyer

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Nisan 2020

Koronavirüs | ‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi yakalandı

Koronavirüs | Sosyal izolasyon için 'Evde kal' çağrıları sürerken Taksim'de insan hareketliliği gözlendi

Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı

HDP'li vekiller af yasasına karşı TBMM bahçesinde yürüdü: 'İnfazda eşitlik istiyoruz'

Bursa'da bir at, sokak ortasında doğum yaptı: 'Mahallemizin yeni üyesi'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş...

Ağaca oyuk açıp içine giren vatandaş: Korona gelsin de beni...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türk Tabipleri Birliği Başkanı açıkladı: Hayat ne zaman normale döner?...

Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti...

Müge Anlı'nın programı bant yayına geçti, 50 kişinin görevine tazminatsız...

Nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye Koranavirüs salgınında dünyada kaçıncı...

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'deki vaka sayısında geçen hafta ciddi artış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş...

Ağaca oyuk açıp içine giren vatandaş: Korona gelsin de beni...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24