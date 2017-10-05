T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kasiyeri taciz etti, saldırdı, serbest bırakıldı!

05 Ekim 2017 13:37

Antalya'da, bir zincir markettin kasiyerini darp eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V. K. gözaltına alındı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kulüp, protez bacak kullanan oyuncunun ilişiğini kesti. Kepez İlçesi'nde dün akşam bir zincir marketin şubesinde alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol oyuncu Mikail V. K., iddiaya göre kadın kasiyere adını sordu. Cevap vermek istemeyen kasiyer, başka müşteriyle ilgilenmek istedi. Bunun üzerine sinirlenen Mikail V. K. kasanın diğer tarafına geçerek kasiyeri darp etti. Marketteki bir kadın müşteri ve güvenlik görevlisinin engelleme çalıştığı Mikail V. K., olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine markete gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sosyal medya da tepki topladı Polis, kimliğini belirlediği Mikail V. K.'yi gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen Mikail V. K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp olayı ise market şubesinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Kulüple ilişkisi kesildi Olayın ardından bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, olayı duyar duymaz oyuncunun takım ve kulüple ilişiğinin kesildiğini söyledi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hiç bir şekilde bu şiddeti kabul etmiyoruz. Böyle bir sporcu bizim kulübümüze yakışmaz. Kadının ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisinden ve ailesinden özür diliyoruz" dedi.

ETİKETLER

Kadın kasiyeri önce taciz sonra darp ettiserbest bırakıldı!

Diğer Videolar

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

Yerini telefonla bildirmişti; enkaz altından 13 saat sonra çıkarıldı

Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı: Nefes alamıyorum

Prof. Dr. Naci Görür, 3 ay önce nokta atışı yapmış ve uyarmış: Elazığ-Sivrice Gölü çevresi riskli, çalışmalar gerekiyor

Elazığ Valisi'nden Bakan Soylu'ya: Şu anda kamuoyundaki algı çok iyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24