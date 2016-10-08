Kaseti yayınlanan Trump: Sözlerim aptalca; Bill Clinton kadınları taciz etti, Hillary kurbanlarını rezil etti

ABD'de başkanlık için yarışan Donald Trump, Washington Post'un yayımladığı iki dakikalık video kasetle ilgili olarak ABD vatandaşlarından özür diledi. "Hillary Clinton ve takımıyla ülkemiz karaya oturdu" diyen Trump, "Bazı aptalca sözler söyledim, ama benim söylediklerimle diğer kişilerin eylemleri arasında büyük bir fark var. Bill Clinton kadınları taciz etti ve Hillary de onun kurbanlarına kabadayılık etti, onlara saldırdı, rezil etti ve gözlerini korkuttu. Bunları ileriki günlerde daha çok konuşacağız" diye konuştu.