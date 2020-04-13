T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karslı öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı

13 Nisan 2020 11:01

Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları ‘evde kal’maya davet etti.

Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Koronavirüs'ten korunmak için herkesi evde sanatla kalmaya davet etti.

Evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler kendi imkanları ile çektikleri videoyu bir araya getirerek klip yaptılar. Öğretmen ve öğrenciler video kliplerinde evde kalmanın önemine dikkat çektiler.

ETİKETLER

koronavirüskoronakarsevde kalöğrenciler

Diğer Videolar

HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

Cuma namazı sırasında 2 metrelik yılan paniği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

65 yaş üstü çalışanlar ve kreşe giden çocuklar sokağa çıkma...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan'ın fırsat alanı daha geniş...

Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de...

Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24