Karslı fenomen Zümran Ömür: Kadınlara saygı göstersinler, şiddete hayır diyoruz

Kars'ın merkez Boğatepe köyünde başkanlığını yaptığı dernekteki üye kadınlarla yıllar önce Fransızca öğrenen ilkokul mezunu Zümran Ömür (46), köydeki yaşamı, çalışkanlığı, bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor. Ömür, başkanlığını yaptığı köy derneğinde, kadınlarla faaliyetlerini ve ürettikleri ürünleri bazen Fransızca da konuşarak sosyal medyada tanıtıp, fenomen oldu. Fenomen olmasını doğallığı ve kadına hizmetine bağlayan Zümran Ömür, kadının erkeğin önünde ve ya arkasında değil, yanında olması gerektiğini belirterek, "Sadece kadınlara saygı göstersinler. Kadına şiddete hayır diyoruz" dedi. Fenomen olmasını doğallığı ve kadına hizmetine bağlayan Ömür, şöyle dedi: "Fenomen olduk ama sadece yaptıklarımızı anlattık. Yaptıklarımızın dışında bir şey anlatmadık. Sağ olsunlar onlar da değer bulmuş ve yayınlamışlar. Belki kadınların yapmış olduğu bu değerleri anlattığımız için bizi fenomen yapmışlar. Eşim fenomen olmadı ama o benim gözümde fenomen. Herkes bizi arıyor. Doğal bir konuşma yapmıştım. Türk erkeklere buradan sesleniyorum. 'Saygı, saygı, saygı'. Sadece kadınlara saygı göstersinler. Kadına şiddete de hayır diyoruz."