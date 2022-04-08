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Kars'ta su altında kalan evler havadan görüntülendi

Sel, Aydınlıkevler Mahallesi’nde 30 evi ve 15 ahırı su altında bıraktı

08 Nisan 2022 20:02

Kars’ta su altında kalan evler havadan görüntülendi. 

Kars’ta kar yağışının hızlı erimesiyle birlikte gelen sel Aydınlıkevler Mahallesi’nde 30 evi ve 15 ahırı su altında bıraktı. Evlerini su basan vatandaşlar yetkililerce bölgeden tahliye edildi. 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince hasar tespiti yapılırken, vatandaşlar kullanılamaz hale gelen ev ve eşyalarının başında bekliyor.

Ev ve tarım aletlerinin selden zarar gördüğünü ifade eden Rahim Edizer, “Sel aniden geldi, hiçbir şeyi kaldırmadık. Bütün malzemelerimiz, eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok zararımız var, arpalar, hayvanların samanı zay oldu. Hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Tahsin Karasor, “Felaket birden geldi. Bir anda geldi, kaçamadık. Sular altında kalan eşyalarımız kullanılmıyor. Eşyalarımız suyun altında kaldı. Devletimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, sel sularından en çok zarar gören Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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