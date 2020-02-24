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Hakemlerin sahaya giren köpekle mücadelesi kameralara yansıdı

24 Şubat 2020 11:57

Kars'ta, Kars 36 Spor ile 1461 Trabzonspor arasında oynanan maçta hakemlerin sahaya giren köpekle mücadelesi kameralara yansıdı. 

Kars Kafkas Üniversitesi, Aba Müslüm Güven Stadyumu'nda maçın ikinci yarısı oynanırken bir sokak köpeği sahaya girdi. Yan hakem köpeği yakalayarak ön ayaklarından tutup saha dışına çıkarmak istedi.

Orta hakem maçı durdururken, sahadan çıkmamakta direnen köpeği çıkaramayan hakeme saha görevlisi yardımcı olmaya çalıştı. Hakemin uzun uğraşlar sonunda köpeği dışarı çıkarması taraftarlardan alkış aldı. 

Bir süre sonra yeniden sahaya girmeye çalışan köpek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. 

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Karsmaçsahaya giren köpekhamek çıkardıAba Müslüm Güven Stadyumu

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