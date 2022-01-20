Karma Komisyon Başkanı Bozdağ’dan HDP’li Güzel açıklaması: Yaklaşık iki ay içinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık dosyası ile ilgili yapılan toplantının ardından, “Hazırlık komisyonu muhtemelen ilk toplantısını bugün 5 veya 5’ten biraz sonra yapacaktır… Öyle umuyorum ki yaklaşık bir buçuk iki ay içinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını kamuoyuna açıklayacaktır” dedi.

"İki ayrı fezleke müzakere edildi"

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık dosyası ile ilgili toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Bozdağ, şöyle konuştu:

"İki ayrı fezleke müzakere edildi. Sonuçta da gerek iki fezlekenin aynı milletvekili ile ilgili olması aralarındaki irtibat ve dosya azlığı da göz önünde bulundurularak bir hazırlık komisyon kurulmasına karar verildi. Daha önce Tuma Çelik hakkında hazırlık komisyonu kurulmuştu. Her dönemde kurulan hazırlık komisyonları ardışık sırayla numaralandığı için bu hazırlık komisyonu da ‘ikinci hazırlık komisyonu’ adıyla görev yapacaktır. Hazırlık komisyonu beş üyeden oluşmaktadır. Komisyona verilen üyeler siyasi partilerin TBMM’deki temsil oranlarına göre belirlenmektedir. AK Parti grubuna 3 üye, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna 1 üye, Halkların Demokratik Partisi grubuna 1 üye düşmüştür. Üyelerin belirlenmesi kura ile yapıldı. İçtüzük’e göre komisyona en geç bir ay içinde raporunu sunması önerildi ve komisyonun ihtiyaç duyması halinde ilgili kişilerle yazıyla yapılması ve oradan gelen bilgi belge ek dosyaların komisyon başkanlığına havalesi üzerine hazırlık komisyonu değerlendirmelerinin gözetilmesi ve raporun en geç bir ay içinde komisyona sunulması yönünde karar verildi. Komisyon görevi yazılı tebliğ ile başlamaktır. Bugün biraz yazılı tebliği yapacağız.

Muhtemelen komisyon ilk toplantısını bugün 5 veya 5’ten biraz sonra yapacaktır. Komisyon başkanını ve sözcüğünü seçerek görevine başlayacaktır. Bir aylık görev süresi bu toplantıdan itibaren başlayacaktır. Ona göre kalan bir aylık sürede de karma komisyon toplanarak, hazırlık komisyonu raporlarını görüşecek ve karara bağlayacak. Dokunulmazlık kaldırılmasına ve kaldırılmamasına yönelik karar verecektir. Semra Güzel isterse hazırlık komisyonuna, raporu sunması sonucu karma komisyona ve Genel Kurul’a kendini yazılı veya sözlü savunabileceği gibi herhangi bir milletvekilini de kendini savunma hakkına sahiptir. Son söz her zaman savunmanındır. Savunma hukukuna da komisyonumuz azami dikkat etmiştir, edecektir. Dosyaları incelemesi için ilk gündem oluşturduğumuzda kendilerine 7 günlük süre verdik, 20’sinde topladık, hem hakkında fezlekesi bulunan milletvekiline makul süre vermek hem milletvekillerimizin dosyaları sağlıklı incelemesine fırsat vermek için azami dikkat göstereceğiz. Öyle umuyorum ki yaklaşık bir buçuk iki ay içinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını kamuoyuna açıklayacaktır.” (ANKA)