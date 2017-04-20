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Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Şehir Tiyatroları'nda

20 Nisan 2017 18:57

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda dokuz yıldır sahne ve kostüm tasarımı işi yapan Eylül Gürcan, bu yıl sahnelenmeye başlanan ‘Karıncalar-Bir Savaş Vardı’ oyunundaki sahne tasarımıyla ile Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne aday gösterildi. Karar gazetesinden Işıl Çalışkan'a konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları mezunu Eylül Gürcan, hem sahne hem de kostüm tasarımını birlikte yapmasının başarısında etkili olduğunu söylüyor. Eylül Gürcanİzleyicinin ilk 7 dakikada dekor ve kostüme bakıp sonra tamamen oyunculukla ilgilendiğini aktaran Gürcan, dünyada Jude Law’ı ve Cher’i giydirmek istediğini belirtiyor. Türk isimlerden Zihni Göktay gibi sanatçılarla çalıştığını anlatıyor. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Sahne Tasarımı'na aday gösterilen Gürcan, Karıncalar-Bir Savaş Vardı oyununda yönetmen Ergun Üğlü ve dramaturg Gökhan Aktemur’a çok şey borçlu olduğunu ifade ediyor. Dekor ve kostüm tasarımının her ikisini de yapmayı talep ettiğini ve her ikisinin de ayrı ayrı zor ve kolay tarafları olduğunu kaydeden Gürcan, artık bu işin çok modernleştiğini aktarıyor.

ETİKETLER

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