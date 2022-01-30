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Karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı böyle çöktü

Halı sahanın çatısının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

30 Ocak 2022 13:55

Tokat’ın Turhal ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Turhal'ın Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamadı. Çatıda biriken karın ağırlığını taşımayan metal direkler bir anda çöktü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çökme meydana geldiği sırada halı sahada maçın olmaması can kaybı ve yaralanma olayını önledi.

İşletme sahibi Burhan Nazlı, can kaybı olmamasına sevindiklerini kaydetti. Halı sahada büyük çaplı hasar meydana gelmesinden dolayı mağdur olduklarını belirten Nazlı, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi. Mahalle muhtarı Necmettin Mengü de büyük çaplı zararın giderilmesi için destek verilmesini, esnafın bu zor günlerinde desteklenmesini istedi.

Kaynak: İHA

 

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