Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarını tutamadı

Kardeşi Selçuk Tektaş 'ın vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan şarkıcı Alişan , gözyaşlarını tutamadı. Kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Dünya gerçekten çok boş. Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı Koronavirüs'ten kaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu.

"Dünya gerçekten boş"

Sahnede duygusal bir konuşma yapan ünlü şarkıcı "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.