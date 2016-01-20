Kardan dolayı hastaneye yetişemeyen kadın ambulansta doğum yaptı

Al Jazeera’den Güray Ervin 112 sağlık ekipleriyle birlikte yaptığı yolculukta hastaneye yetişemeden karda doğan bebeği yazdı. ErVin’in izlenimleri şöyle: Köyü'nde hamile bir kadın doğum yapmak üzere. Sağlık ekipleri zorlu bir yolculuğa çıktı, 3 saatte kadına ulaştı, hastaneye yetişmek için zamanla yarış başladı. Ancak bebek daha fazla beklemedi... Doğu'daki sağlık ekiplerinin hem karla, hem zamanla mücadelesine tanıklık ettik. Türkiye'nin geneli kar yağışının etkisinde, Erzurum'da daha da etkili. Yoğun kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde hayatı zorlaştırıyor. 112 Acil Sağlık Ekipleri ise hemen hemen her gün, günde bir kaç defa kardan kapanmış yolları aşıp, acil çağrılara cevap vermeye çalışıyor. Erzurum'da bu ekiplerden biriyle yola çıktık, karlı kaplı yolları paletli araçla geçtik. Budaklar Köyü'nde saatlerdir doğum sancısı çeken bir kadına yardım çabalarına tanıklık ediyorduk ki, bebek hastaneye kadar beklemedi. Doğum paletli bir ambulansta, karla kaplı yollarda gerçekleşti. Hava karanlık. Sıcaklık -20 derecenin altında. Erzurum-Çat yolundayız. Erzurum'dan Çat'a uzaklık 50 kilometre. Yoğun kar yağışı var, görüş mesafesi kısıtlı. Ekibe telefon geliyor. Sağlık Memuru Oğuzhan Tütüncü, telefonu kapatınca "Budaklar Köyü'ne gidiyoruz, doğum vakamız var" diyor. Ambulansın direksiyonunda Mustafa Urhan var. 25 yıldır ambulans şoförü. "40 kilometre gideceğiz, orada yol ayrımında truck’ı indirip onunla devam edeceğiz. Şu anda yolun durumunu görüyorsunuz. Yine de iyi sayılır. Ama gideceğimiz yer de bu kadar şanslı olmayacağız. Daha tipili, fırtınalı yerler olacak gittiğimiz yerler" diyor. Truck dediği, Snow Truck adlı araç. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Servisi'nde iki tane var. Karla kaplı yolları aşmak için kullanıyorlar. Önünde yolu açan bir bıçak da var. Yol ayrımından sonra Budaklar Köyü'ne kadar yol kapalı. Aracı bu yolda kullanacaklar. Oraya kadar bir kamyonun üstünde ambulansa eşlik ediyor. Bu ekipten önce Çat'tan başka bir ambulans yola çıkmış ama yolda kalmışlar. Yol ayrımında onlarla buluşuyoruz. "Bugün 3,5 - 4 saat yola saplandık kaldık" diyorlar. Yolda kalan ekibe erzak yardımı yapıyor Erzurum'dan gelenler. Çat ekibindeki hemşire Deniz Çelik de köye giden ekibe katılıyor. Yanına da doğum setini alıyor. Burada Snow Truck'ı indiriyorlar. Köye kadar 12 kilometre bu araçla gidiliyor. Yolda Sağlık Memuru Oğuzhan Tütüncü'nün telefonu çalıyor. Arayan Erzurum'dan oğlu. Kapattıktan sonra "Ne zaman geleceksin, hani oyuncaklarla oynacaktık diyor" diye anlatıyor konuştukları. Köye ulaştığımızda saat 21.00 civarı. Erzurum'dan yola çıkalı 3 saat olmuş. Aile sağlık ekibini karşılıyor. 25 yaşındaki Suna Budak saatlerdir sancı çekiyor. İkinci çocuğuna hamile. Artık doğum zamanı gelmiş, hemen hastaneye yetiştirilmesi gerek. Ekip, Budak'ı Snow Truck'a bindiriyor. Hemen yola çıkılıyor. Kardan kapanmış olan yolda yeniden yolculuk başlıyor. Ama bebeğin acelesi var. Belli ki Erzurum'a hastaneye yetişmeye vakit yok. Araç durduruluyor, tam o sırada içeriden annenin çığlığını duyuyoruz. Sonra kapı kapanıyor. Ve aracın kapısı açıldığında hemşirenin kucağında bir bebek var. Erkek. Hayata gözlerini karla kaplı yolda, paletli sağlık aracının içinde açıyor. Erzurum 112 Komuta Merkezi'ne bağlı 400 personel var. Merkezin başhekimi Gürsel Bedir, "Önceden kapalı olan köy yollarına ulaşım çok zordu. Hastalar kendi imkânlarıyla ulaşmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi bakanlığımız tarafından tahsis edilen 2 adet snow truck ambulans ve 5 adet paletli ambulansla hemen hemen gidemediğimiz, ulaşamadığımız, gözümüzün gördüğü hiç bir köy yok" diyor. Geçen yıl 65 bin vakaya müdahale ettiklerini anlatıyor. Hareketli gecenin ardından bebek Erzurum'a kadın doğum hastanesine kaldırıyor. Sağlık ekipleri ise 24 saat esasına göre çalıştıkları için yeniden nöbete dönüyor.