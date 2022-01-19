T24 LogoT24 Logo
Haberler

Karda kapanan Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunda metrelerce uzayan TIR kuyruğu, drone ile görüntülendi

Ulaşıma kapanan yolda yüzlerce araç ve araç içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı

19 Ocak 2022 13:54

Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye’nin Bahçe ilçesi ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan otoyolda TIR'ların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolda yüzlerce araç ve araç içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Yolun açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için il özel idare iş makineleri eşliğinde ilçe jandarma ekipleri, ilçe belediye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otoyolda oluşan metrelerce TIR kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan bölgeye gelerek son durumla ilgili sürücülere bilgiler verdi.

Kaynak: İHA

TIRkartagoyotolTarsus - Adana - Gaziantep

Diğer Videolar

Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

Futbolcular, hakemi öldüresiye dövdü

Terkos Gölü'nde kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi

Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 4 bileziği cebine koydu, silah çekti

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı: 12 bin lirasından oldu

Boğaziçili akademisyenler kar altında nöbete devam etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24