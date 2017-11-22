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Karayoluna çırılçıplak çıktı...

22 Kasım 2017 16:11

Adapazarı'nda, akli dengesi yerinde olmayan Irak uyruklu Ahmet H. (24), D-650 karayoluna çırılçıplak çıkarak, koştu. Trafikte bekleyen TIR'ın üzerine çıkan Ahmet H., polis tarafından indirilerek, hastaneye götürüldü. Irak uyruklu Ahmet H., sabah saatlerinde iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Otogarı mevkiinde çırılçıplak soyundu. Ardından, üzerinde hiçbir kıyafet olmadan koşmaya başlayan Ahmet H., yakındaki D-650 karayoluna çıktı. Sabah işlerine gitmek üzere trafiğe çıkan sürücüler gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Bazı sürücüler araçlarını durdurup inerek Ahmet H.'nin yanına koştu. Türkçe bilmediği belirlenen Ahmet H. ile anlaşmaya çalışan sürücüler, genci uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sürücülerin dalgınlığından faydalanıp, trafikte bekleyen TIR'ın dorsesine çıkan Ahmet H., bir süre burada durdu. Ahmet H. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından indirildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ahmet H., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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