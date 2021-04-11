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Karayipler'de La Soufriere Yanardağı 3’üncü kez patladı

11 Nisan 2021 17:04

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan La Soufriere Yanardağının 2 gün içinde 3’üncü kez patlaması sonucu yerleşim bölgelerine kül yağdı.

Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Saint Vincent'te yer alan La Soufriere Yanardağında 2 gün içinde 3 kez art arda patlama oldu. Volkanik patlamalar sonucu adadaki yerleşim bölgelerine kül yağdı. Yetkililer, geçtiğimiz cuma gününden bu yana 3 kez patlayan yanardağın etrafındaki yoğun kül yağışının ve havaya yayılan sülfürün yaşamı olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Kalın kül tabakası nedeniyle ada ülkesi karla kaplanmış gibi bir görüntü oluştu.

Yerel medyada çıkan haberlerde, kül bulutunun 175 kilometre uzakta doğuya doğru hareket ederek, komşu Barbados adasına yaklaştığı belirtildi. Barbadoslu yetkililer, nefes alma zorluğu yaşanabileceği uyarısında bulunarak, halka evlerinde kalmaları için çağrıda bulundu.

Komşu Trinidad ve Tobago'daki Batı Hint Adaları Üniversitesi'ndeki Sismik Araştırma Merkezi de kül buluntunun etkisinin birkaç gün sürebileceği uyarısında bulundu.

Gonsalves’ten halka düzene ve disipline saygı gösterme çağrısı

Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, yanardağ patlamasının yol açtığı çeşitli zorluklara değinerek, "Büyük bir olayla karşı karşıyayız. Kalın kül tabakası, su kesintileri, hava kirliliği ve tahliye edilen bölgelerde yağma riski var" dedi. Yardım için her yere ulaşacaklarına söz veren Gonsalves, Saint-Vincent halkına "düzene ve disipline saygı gösterme" çağrısı yaptı.

Kırmızı bölgenin neredeyse tamamı boşaltılmıştı

Gonsalves’in geçtiğimiz cuma günü patlama riskine karşı yayınladığı tahliye emrinin ardından Saint Vincent sakinlerinin, güvenli bölge olarak belirlenen başkent Kingstown, Windward, North Union, Barrouallie, Leeward ve Grenadine adalarına tahliye işlemine başlanmıştı. Adanın kuzeyinde yer alan ve 20 bin kişinin yaşadığı kırmızı bölgenin neredeyse tamamı boşaltılmıştı.

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