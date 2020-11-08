Karar gazetesi ekonomi yazarı Kahveci: Türkiye'nin iktisadi sıkıntılarını azaltacak zerre işaret yok; zamlar da kapıda

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci TV5'te katıldığı 'Ekonomi ve Ötesi' programında "Türkiye iktisadi olarak ciddi sıkıntı çekiyor, bu sıkıntı artarak devam edecek. Önümüzdeki aylarda sıkıntıları azaltacak zerre bir işaret yoktur" dedi.

Artan döviz kurları nedeniyle zamların geleceğini belirten Kahveci bir eleştiri yönelterek "Vatandaş açısından daha sıkıntılı bir dönem gelmiştir ama bizim aklımız, fikrimiz 5-6 tane müteahhidin parasını ödemek! Daha ne söyleyebilirim" dedi.